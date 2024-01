Dac | mini velivoli da città | primi test Carrino | Mobilità del futuro | la Campania pronta a vincere la sfida

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Il Distretto Aerospaziale dellaè pronto ale sfide dela partire da quelle dell’urban air mobility, della cybersecurity nel settore dell’aerospazio e dello sviluppo di nuovi materiali e nuove tecnologie per aerei ipersonici. Stiamo lavorando a un prototipo volante da tre metri che potrà trasportare quattro persone e che sarà sperimentato nell’aeroporto di Pontecagnano e collaboriamo con Enac e Gesac per pianificare quella che sarà la gestione dei collegamenti di questi; nello stabilimento Leonardo di Pomigliano abbiamo ultimato la completa digitalizzazione della produzione delle fusoliere aeronautiche, una vera rivoluzione di efficienza e tecnologia; puntiamo su innovazione e sviluppo anche nel settore della cybersecurity per rilanciare Industria 4.0 nel settore dell’aerospazio e ...

Scrive Carlo Salvemini , sindaco di Lecce : C’è chi invoca una pallottola vera per me. Non è una novità leggere offese, improperi, attacchi. Ogni ... (noinotizie)

Scrive Carlo Salvemini , sindaco di Lecce : C’è chi invoca una pallottola vera per me. Non è una novità leggere offese, improperi, attacchi. Ogni ... (noinotizie)

... mentre la potenza massima erogata dall'amplificazione di Classe D è di 350 W e ilintegrato ... che in questo caso comprendono un ingresso ottico Toslink e un ingresso- jack AUX da 3,5 mm. È ......e trasformazione del carbonio catturato lo hanno reso una sede ideale per il primo impianto di. ... tra iPhone 14, mouse, iPad, Airtag, Airpods e molto altro Minimo storico Dji3 con DJI RC, ...Nhng chi tit này bn nên kim tra khi di nhà ngh, khách sn, d bo dm an toàn riêng tu khi k có ý d xu dt máy quay lén.Nhng ngày cui nam, không ch hàng ngàn du khách d v Phú Quc mi ngày; mà liên tip các bng xp hng hay trang truyn thông quc t cung dành cho do Ngc không ít li ngi ca, và công nhn s t ...