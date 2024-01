Da Usa e Gb attacchi aerei contro postazioni Houthi nello Yemen | Biden | Ho mandato un messaggio all' Iran

Venerdì L'Iran ha condanna to gli attacchi aerei effettuati nella notte da Stati Uniti e Regno Unito contro obiettivi dei ribelli Houthi in Yemen , ... (247.libero)

'Hanno una scelta da fare.' Alla domanda se ci siano stati impatti economici a seguito degli, Kirby ha risposto di no. Alla domanda se gliconsiderino gli Houthi un'organizzazione ...La proposta, presentata prima deglidie Regno Unito in Yemen, nota che 'le dimensioni esatte e la composizione dell'operazione saranno soggette a ulteriori pianificazioni operative'. C'...L'Italia condanna con fermezza i ripetuti attacchi degli Houthi a danno di navi mercantili nel Mar Rosso e conferma il proprio deciso sostegno al diritto di libera e sicura navigazione, in linea con ...Tajani: «Raid contro gli Houthi L’Italia non può partecipare ad azioni di guerra senza l’approvazione del Parlamento» Le parole del ministro degli Esteri a Tg2 Post - LaPresse/AP ...