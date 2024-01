Da Pregliasco a Crisanti | ecco che fine hanno fatto i virologi

Leggi su notizie

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Durante il periodo Covid sono stati quotidianamente in televisione. Ma chea quattro anni di distanza dallo scoppio della pandemia? Sono trascorsi ormai quattro anni dello scoppio della pandemia e la situazione sembra essere tornata sotto controllo. Un quadro che ha portato ia ritornare alla loro quotidianità e abbandonare la televisione, che tra il 2020 e il 2022 li ha visti protagonisti in quasi tutti i programmi. Che? – Notizie.com – © AnsaL’Adnkronos in un articolo svela cosa fanno in questo momento tutti gli esperti che durante la pandemia si erano presi la scena attraverso i loro interventi sul piccolo schermo. Che...