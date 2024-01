Da ottobre quasi 8 milioni gli italiani messi a letto dall’influenza

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Buone notizie. Il picco stagionale dell’influenza è stato superato e il numero di casi ha iniziato a scendere. Lo rivela il bollettino del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità. Nella prima settimana del 2024 sono state980 mila le infezioni, all’incirca 100 mila in meno rispetto a 7 giorni prima, quando si è registrato il massimo stagionale con un’incidenza di 18,3 casi ogni mille abitanti. È un valore record. In base all’ultimo bollettino nella settimana compresa tra l’1 e il 7 gennaio l’incidenza delle sindromi simil-influenzali si è attestata a 16,5 casi per mille persone, in calo rispetto ai 18,3 della settimana precedente. I dati dell’Iss confermano che quella in corso è una delle stagioni più intense mai registrate: dasono stati 7,8gli...