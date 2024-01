Da Google e Amazon a Citigroup | nuova ondata di licenziamenti

Leggi su seriea24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) –, perché le big tech continuano la ristrutturazione che ha già ampiamente segnato il 2023, e ora anche, perché anche i colossi bancari devono fare i conti con un perimetro da ridefinire. Il saldo finale rischia di essere unadi, che coinvolge in più settori il mercato del lavoro a livello globale. Il filo conduttore che lega i tagli è la motivazione, che coincide con lo stop agli investimenti in alcune aree e la conseguente eliminazione di posizioni e funzioni. Un movimento che può essere fisiologico in un mercato particolarmente dinamico ma che in alcuni casi si lega in maniera proporzionale a una riduzione dei profitti e in altri alla concorrenza, spietata, dell’intelligenza artificiale. Nel caso di ...