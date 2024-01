Da Giambruno a Lollobrigida L' era dell' opposizione tricologica

Il governo Meloni Trema , il caso Giambruno non sarebbe un episodio isolato. Report starebbe lavorando ad un "servizio pesantissimo" su Francesco ... (affaritaliani)

Poi ecco Shakira, Marta Fascina, Chiara Francini, Elly Schlein, Andrea, Francesca Fagnani ... Gianluca Vialli, Francesco Nuti, Matthew Perry, Tina Turner, Michela Murgia e Gina...Secondo i bene informati la Meloni, che dopo il casoha dovuto affrontare anche il caso, è comunque molto infastidita da quanto successo e potrebbero arrivare serie ...È una Meloni che ha rimpianto il fatto di aver aspettato il 4 gennaio per fare la conferenza di fine anno quella che si è presentata ieri a Roma perché fondamentalmente stanca di ritrovarsi di fronte ...La premier nella conferenza stampa fiume fa annunci e rivendica successi. Quando interrompe per andare in bagno, dice: «Sto a morì, regà» ...