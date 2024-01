Cybersecurity | entrano in vigore le nuove regole UE

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Decorsi i venti giorni dalla sua pubblicazione nell’Official Journal dell’Unione Europea, a inizio gennaio è entrato inil nuovo regolamento UE sulla cybersicurezza. “Il raggiungimento di un elevato livello comune di cybersicurezza tra gli enti dell’Unione è fondamentale per garantire un’amministrazione pubblica dell’Ue aperta, efficiente, sicura e resiliente”, con queste parole J. Hahn, Commissario Ue per il Bilancio e l’Amministrazione, aveva accolto la rapida adozione del regolamento che rafforza la sicurezza informatica, a dicembre 2023. Il contesto Il contesto individuato dal Regolamento UE 2023/2841 vede protagoniste le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire la realizzazione di una amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente, la cui crescente complessità e interconnessione, tuttavia, amplifica i rischi in termini di ...