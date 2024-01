Critics Choice Awards 2024 | dove vedere la premiazione in streaming

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La 29ª edizione dei, che premia il meglio dell’anno in campo cinematografico e televisivo, andrà in onda domenica sera. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla CW a partire dalle 19.00 ET, in Italia sarà invece l’1 della notte. e tutti i film candidati Barbie di Greta Gerwig è in testa alle nomination per il cinema con un record di 18 nomination ai, il più alto di qualsiasi film nei 29 anni dell’organizzazione, superando “Everything Everywhere All at Once” e “La forma dell’acqua” che ne hanno ottenute 14 nei rispettivi anni. Tra le menzioni, quelle per il miglior film, la regia, l’attrice (Margot Robbie), l’attore non protagonista (Ryan Gosling), l’attrice non protagonista (America Ferrera) e tre per la ...