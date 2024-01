Covid | Novavax | Vaccino efficace anche contro variante JN 1 dominante in Italia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Milano, 12 gen. (Adnkronos Salute) - Ilanti-aggiornato di"offre protezionele forme gravi della malattia, compresa laJN.1" di Sars-CoV-2, "diventata lainsecondo i dati della sorveglianza del ministero della Salute", nonché "altre sottovarianti". Lo comunica l'azienda americana in una nota. "Dati non clinici precedentemente condivisi - informa - hanno dimostrato che ilaggiornatoil-19 diinduce una cross-neutralizzazionelaJN.1, nonché le subvarianti BA.2.86, EG.5.1, FL.1.5.1 e XBB.1.16. Questa efficacia si allinea con ulteriori dati non ...