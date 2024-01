Covid Italia | giù i casi ma pochi test per ' effetto Natale' | i dati di oggi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute) -sulla curva deiin. L’indice di trasmissibilità (Rt) "calcolato conaggiornati al 10 gennaio e basato suicon ricovero ospedaliero, al 2 gennaio risulta sotto la soglia epidemica, pari a 0,75, in diminuzione rispetto setti

(Adnkronos) – In Italia , nella settimana dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024, si registrano 38.737 nuovi casi positivi al Covid , con una ... ()

I dati evidenziano l'incidenza nella regione: 128 casi per 100mila abitanti, a livello nazionale sono 66 Il Lazio ha più casi Covid perché c'è un ... (sbircialanotizia)

Influenza, Covid e virus respiratori continuano a mettere a dura prova la tenuta del sistema sanitario in Italia . Una situazione che da settimane ... (ilfattoquotidiano)

Non solo tamponi ‘fai-da-te’ per la diagnosi del Covid-19. Dopo la pandemia vi è stata un’impennata di vendita di test fai da te con i quali i ... (secoloditalia)

(Adnkronos) – Effetto Natale sulla curva dei casi Covid in Italia . L’indice di trasmissibilità (Rt) "calcolato con dati aggiornati al 10 gennaio e ... (periodicodaily)

Effetto Natale sulla curva dei casiin. L'indice di trasmissibilità (Rt) "calcolato con dati aggiornati al 10 gennaio e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 2 gennaio risulta sotto la soglia epidemica, pari a 0,75, ...Se ti permette di portare incampioni che pagano le tasse,anche se un po' meno del massimo, ... Il calcio è l'unico settore che non ha avuto nulla durante il. Ma porta all'erario 1,3 ...«Ho voluto fare un disco che fosse un discorso interiore e sociale sulla natura e la libertà: per dare importanza all'ambiente di cui siamo parte e denunciare lo sfruttamento ...(Adnkronos) - Effetto Natale sulla curva dei casi Covid in Italia. L’indice di trasmissibilità (Rt) "calcolato con dati aggiornati al 10 gennaio e basato ...