Covid Italia | 20 945 contagi e 355 morti | bollettino ultima settimana

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Continuano a scendere i numeri diin. Nelladal 4 al 10 gennaio si sono registrati 20.945 nuovi casi positivi, in calo del 45,9% rispetto allaprecedente (38.737). Isono stati 355, -4,3% rispetto ai 7 giorni precedenti (371). E’ quanto si legge nelle del ministero della Salute. Il tasso di positività scende al 9,2%, contro il 16% dellaprecedente, a fronte di 226.569 tamponi effettuati, in calo del 6,6% rispetto alla precedente rilevazione (242.518). Il trend positivo prosegue anche per i ricoveri. Il tasso di occupazione in area medica al 10 gennaio è pari all’8,2% (5.131 ricoverati), rispetto al 10,1% (6.320 ricoverati) del 3 gennaio. Il tasso di occupazione in ...