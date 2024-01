Costi di mantenimento della casa su del 3 | 9% nel 2023

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Neldidi unasono saliti meno dell’inflazione. I numeri dell’Istat, che ogni mese rileva l’andamento generale dei prezzi di un paniere di prodotti e servizi, mostrano anche i dati medi dell’anno appena terminato a confronto con i numeri di quello precedente. Tra le voci esaminate vi sono quelle che riguardano le spese che deve affrontare chiunque possieda o sia affittuario di un’abitazione. Parliamo, per esempio,bolletta del gas e dell’elettricità, delle parcelle degli elettricisti, degli idraulici e dei carpentieri, di quanto paghiamo per la fornitura d’acqua e la raccolta dei rifiuti, nonché per la manutenzione dei sistemi di riscaldamento. Il risultato è che l’anno scorso il costo per mantenere unasono saliti del 3,9%, a fronte di ...