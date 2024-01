Costa d’Avorio-Guinea Bissau Coppa d’Africa | 13-01-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Sono i padroni di casa dellaad aprire l’edizione 2023 delladelle nazioni africane in un impegno sulla carta agevole contro laad Abidjan. Gli Elefanti sono inseriti nel gruppo A insieme alla Nigeria e allaEquatoriale e non dovrebbero esserci sorprese per quanto riguarda le prime due posizioni visto InfoBetting: Scommesse Sportive e