“Cosa stai facendo?” Grande Fratello furioso con Rosy | richiamo immediato L’hanno beccata

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024)Chin è una delle concorrenti nip dell’edizione del. La chef nata e cresciuta a Milano è riuscita a valorizzare l’appartenenza alla cultura orientale, trasformandola il punto di forza del suo ristorante e diventato nota sui canali social grazie ai suoi video di ricette. Amatissima dal pubblico fin dalle prime battute del, in queste ultime settimane la chef non gode di buona fama tra i telespettatori. In questi giornivive un piccolo momento di sconforto. Marco Maddaloni, lì vicino al suo fianco, capisce subito le ragioni di questo suo momentaneo sentimento di scoraggiamento, e cerca di tirarle su il morale. “Tuhai un bellissimo carattere ma non prenderti le guerre degli altri perché non ne vale sempre la pena” le dice ...