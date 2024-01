Corruzione | legali del sindaco arrestato | “Presentata memoria al gip”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlNello Donnarumma, primo cittadino di Palma Campania (Napoli) è stato sottoposto oggi all’interrogatorio di garanzia da parte del gip del tribunale di Nola (Napoli). A darne notizia sono idi Donnarumma, gli avvocati Carmine Lauri e Carmine Panarella. Secondo quanto rendono noto gli avvocati Lauri e Panarella in un comunicato, Donnarumma ha presentato un documento con il quale ha risposto a tutti gli addebiti che gli vengono contestati nell’ordinanza di custodia cautelare, fornendo ogni chiarimento possibile. “IlDonnarumma ha chiarito ogni aspetto della sua vicenda giudiziaria, non tralasciando alcun punto. Siamo fiduciosi che, in questo modo, abbia potuto dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati» dichiarano Lauri e Panarella. Nello Donnarumma è ai domiciliari dallo ...

