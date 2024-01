Corriere della Sera | “Napoli | quando Samardzic…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ilha fatto il punto sulla trattativa tra ile il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic, svelando un retroscena legato al padre-agente del serbo: “Mai dare nulla per scontato,di mezzo ci sono Lazar Samardzic e papà Mladen. La clamorosa vicenda estiva culminata nella rottura delle trattative con l’Inter, dopo che il centrocampista aveva già svolto le visite mediche ma il padre sconfessò l’accordo raggiunto fra Marotta e la Pimenta, non è un inedito”. Prima del no all’Inter… “Rovistando nelle cronache si scopre infatti che nell’estate del 2021 a subìre la beffa del voltafaccia dei Samardzic fu il Venezia, neo-promosso in A. I veneti individuarono nel giovanotto all’epoca del Lipsia il rinforzo idoneo: di lì il volo in Germania per definire l’operazione con ...