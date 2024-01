Coppa del Mondo | Brignone è quarta in superG | “Era da osare di più”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Altenmarkt-Zauchensee – Cornelia Huetter si aggiudica ildi Altenmarkt-Zauchensee, recupero della gara cancellata a St. Moritz, con una prestazione molto precisa nella parte tecnica e una gran velocità, in particolare nel tratto finale. Il tempo dell’austriaca è di 1’13?17, soli 9 centesimi meglio della norvegese Kaisa Lie e 21 rispetto a Lara Gut-Behrami, che sale sull’ultimo gradino del podio. Poi arriva l’Italia, con il quarto posto di Federicaa 32 centesimi dalla vincitrice: distacco che la valdostana ha accumulato tutto nel tratto finale della pista, quando era in corsa per la vittoria. Ottimo quinto posto per Marta Bassino, apparsa molto più motivata rispetto alle ultime uscite. Sono 45 i centesimi di ritardo accusati dalla piemontese, anche lei in ritardo nel tratto finale. Fuori Sofia Goggia, a causa di un’inclinazione ...

