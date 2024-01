Controlli straordinari a Caivano | controllati 101 veicoli

(Di venerdì 12 gennaio 2024): identificate 171 persone. Elevate sanzioni e duesequestrati amministrativamente. Il 10 gennaio scorso, gli agenti del Commissariato di Afragola con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un servizioo di controllo del territorio nel comune died in particolare nel “Parco Verde”. Nel corso del servizio sono state identificate 171 persone,101, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 4 violazioni del Codice della Strada. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web ...

el corso dell'ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano - in linea con le direttive del Prefetto di Avellino per il ... (247.libero)

Pescara - In seguito a Controlli Straordinari effettuati nella giornata di ieri a Rancitelli , la polizia ha Denunciato un Uomo di 38 anni per porto ... (abruzzo24ore.tv)

Pescara - In seguito a Controlli Straordinari effettuati nella giornata di ieri a Rancitelli , la polizia ha Denunciato un Uomo di 38 anni per porto ... (abruzzo24ore.tv)

del territorio sono stati estesi anche nella frazione Albuccione del Comune di Guidonia Montecelio. In esito a tale attività, sono stati conseguiti i seguenti risultati: 11 ...Non solo: il contribuente servendosi della tassazione separata sarà inoltre esonerato per legge daifiscalie dagli accertamenti induttivi. leggi anche Come vendere casa ...Omessa segnalazione ospiti alla Questura e clienti con precedenti: "Il questore ha voluto incrementare i controlli durante le feste natalizie perché non si muovono solo i cittadini per bene" ...Controlli della polizia nei locali e nelle aree della vita notturna. Sono state 125 le persone identificate e 67 le auto controllate ...