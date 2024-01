Contouring capelli | manuale d’istruzioni

...con tecniche di chiaroscuro come appunto il' spiega Laura Portomeo , make up artist e founder di Lace Beauty - . 'Sì a delicate zone d'ombra sotto gli zigomi, all'attaccatura dei...Per intenderci: dimenticate il trucco definito e marcato, come ilà la Kardashian. Il ... Gli hair look Sul fronte hair style , invece, il soft girl make - up si traduce inmorbidi , ...I 12 migliori beauty look visti sul red carpet dei Golden Globes 2024. Focus su trucco e capelli con le proposte che faranno tendenza.Torna il taglio scalato alla Jennifer Aniston, ideale per tutti i tipi di capelli, perché si adatta al volume così come alle diverse lunghezze ...