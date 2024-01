Contatto Bastoni-Duda | svelato il dialogo Var-arbitro | “Fammi vedere Gol regolare”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) A Coverciano è andato in scena l’incontro tra vertici arbitrali e stampa. E al centro tecnico è statol’audio tra l’di Inter-Verona, Michael Fabbri e il Var, Luigi Nasca. Quest’ultimo, dopo il gol di Frattesi, nota subito a terra, colpito dapoco prima. “C’è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Ma porca troia, oh! Voglioche è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera”, dice Nasca mentre Fabbri in campo cerca di tenere a freno le proteste dei giocatori del Verona, offrendo la sua versione: “Ho detto che lui si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!”. Nasca intanto parla dal Var, monitorando anche la possibilità di ...

È stato reso noto a Coverciano l'audio del dialogo tra l'arbitro Fabbri ed il Var, Nasca sul discussissimo episodio della gomitata dia Duda nella sfida Inter - Verona. Un fallo non visto dall'arbitro e su cui nemmeno il var ha richiamato l'attenzione del direttore di gara dando così il via libera al gol del 2 - 1 dell'Inter ...Proprio come iltrae Duda nell'azione che porta alla rete di Frattesi in Inter - Verona. L'ultimo caso riguarda un gol di Thorstvedt annullato per fuorigioco in seguito a un ...Domani contro l'Inter sarà una prova di maturità per il Monza Comincia con questa domanda la conferenza stampa di Raffaele Palladino, tecnico dei brianzoli, che ..."E' stato un episodio, nel calcio capita, noi siamo andati oltre cercando di prendere quanto di buono fatto in questa partita e ce lo portiamo ...