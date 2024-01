Consigli Fantacalcio | la 20a giornata di Serie A

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al. O perdere con un certo onore GENOA – TORINOsabato 13/01, ore 15.00, DAZN Due squadre in ottimo stato di forma, due squadre intense, che segnano e subiscono poco.Il Toro, per valori tecnici, sembra attrezzato per la conquista in terra straniera, nonostante il Genoa tra le sue mura abbia dimostrato di essere davvero complicato da superare, anche da armate più pericolose.Ci aspettiamo una partita giocata bene da entrambe, ma non troppo prolifica in termini di bonus. Il fantacalcista logicoNon rinuncia a Buongiorno, che gioca sempre e segna parecchio, e che solitamente si vede dal mattino ma anche verso le tre di pomeriggio c’è ancora tempo per augurarlo al proprio avversario, accompagnandoci un bel sorriso gufesco. Il fantacalcista intuitivoSe la sente ...