Concorso straordinario per l’assunzione al Comune di Caivano | il 70% dei candidati è under 40

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si sono concluse le prove scritte dei concorsi straordinari peraldidi 31 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato. Alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si sono presentati 1.384, il 64% delle 2.146 domande pervenute. Gli idonei sono 441, il 70% dei quali con meno di 40 anni. Entro febbraio l’amministrazione potrà dunque disporre delle nuove risorse, in attuazione del piano voluto dal Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, e predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica per sopperire alle fragilità, anche strutturali, della comunità di. “La grande partecipazione alla selezione conferma l’attrattività del pubblico impiego. Sono soddisfatto perché, nonostante la consapevolezza delle criticità presenti su questo ...

In vista della Mobilità a.s. 2024 /25, i docenti interessati, in particolare gli assunti in ruolo e coloro che hanno ottenuto il trasferimento negli ... (orizzontescuola)

Pochi giorni ancora per inviare la domanda per partecipare al concorso docenti 2023 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Oltre alle ... (orizzontescuola)

Si sono concluse le prove scritte dei concorsi straordinari per l'assunzione al Comune di Caivano di 31 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato. Alla Mostra d'Oltremare di Napoli, si sono ...... andati deserti; è stato svolto in tempi record ilper medici dell'emergenza a cui hanno ... i medici attualmente impegnati nel servizio della Rete 118 svolgono ore di lavoroe ...Nelle ore in cui il ministero dell’Istruzione annuncia l’atteso concorso per gli insegnanti di religione che permetterà a 6.400 persone (su una platea di candidati di circa 18mila secondo i dati dello ...Si sono concluse le prove scritte dei concorsi straordinari per l’assunzione al Comune di Caivano di 31 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato. Alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si sono pr ...