Concorso docenti religione cattolica | in arrivo il bando dopo 20 anni Le info utili QUESTION TIME con Ruscica Snadir LIVE Lunedì 15 gennaio alle 14 | 30

In arrivo il Concorso per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica . Il nuovo Concorso si svolge a vent’anni dalla prima e unica ... (orizzontescuola)

...di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione alds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell'esame, destinato a, ...I canali di 'ingresso' nel mondo della scuola per idi religione, grazie alla firma tra Governo e Cei, saranno due: ilordinario e la procedura straordinaria che è stata approvata ...Quest'anno lo stipendio degli insegnanti sarà più ricco. Arriva poi lo sblocco dei pagamenti degli insegnanti precari. In particolare quest'ultimi verranno ...Immaginate cosa significhi rinunciare alla linea Internet di casa. Ora moltiplicate i disagi per il numero di studenti e docenti che vivono quotidianamente la "loro" scuola, tra registri elettronici e ...