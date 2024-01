Concorsi scuola 2024 | Ministero dovrà suddividere i 14mila posti in più per classe di concorso posto Non si prevede riapertura domanda

(Di venerdì 12 gennaio 2024): dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di ulteriori 14.438per le procedure indette con DDG n. 2576/2023 per lasecondaria e DDG n. 2575/2023 per infanzia primaria, si è in attesa del decreto deldell'Istruzione e del Merito che distribuirà questitra le classi die idi insegnamento. L'articolo .

Scuola , al via i concorsi Pnrr per l’assunzione di oltre 30mila docenti : ecco il doppio bando . Al via i concorsi , con le nuove modalità previste dal ... (feedpress.me)

Scuola , al via i concorsi Pnrr per l’assunzione di oltre 30mila docenti : ecco il doppio bando . Al via i concorsi , con le nuove modalità previste dal ... (feedpress.me)

Preparati con La Tecnica dellaLa Tecnica della, oltre a webinar , percorsi in e - learning , certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai...2024: chiusa la fase di presentazione delle domande per il bando DDG n. 2576/2023 per ladi infanzia primaria e DDG n. 2575/2023 per lasecondaria. I punti deboli, nell'...Si è concluso il concorso lanciato dall'ambasciata d'Italia a Brasilia, in collaborazione con il consolato generale d'Italia a San Paolo e il consolato d'Italia a Belo Horizonte, per la creazione graf ...Immaginate cosa significhi rinunciare alla linea Internet di casa. Ora moltiplicate i disagi per il numero di studenti e docenti che vivono quotidianamente la "loro" scuola, tra registri elettronici e ...