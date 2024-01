“Concentrarsi sulla perfezione per garantire al cliente risultati di alta qualità” è un valore che accomuna chi lavora in Naster

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Marco Urgnani ha 34 anni e nel 2010 ha iniziato la sua esperienza nella storica tappezzeria Calissi. Marco si è specializzato nel settore della nautica, ambito che trova particolarmente congeniale: “Qualunque tipo di prodotto semifinito passa dalle mani mie e del mio collega, per la rifinitura, per l’esame attento di eventuali imperfezioni, ancora prima che arrivi al controllo di”. A luglio del 2023acquisisce la tappezzeria Calissi che nasce sotto il cappello del brand lanciato sul mercato nell’aprile del 2023 per la nautica di lusso: una linea completa di tappezzeria in pelle ed ecopelle per yacht e gommoni, prodotti di, ideali per rivestimenti e rifiniture di interni eleganti ed esclusivi. Racconta Marco Urgnani: “Ho vissuto questo passaggio molto positivamente: Corrado Malighetti ...

