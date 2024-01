Comunali | il sindaco De Santis annuncia la nuova candidatura

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Non solo la città capoluogo, anche una miriade di comuni irpini, oltre 40, sono chiamati al voto nella prossima primavera. Tra questi il Comune di Contrada dove ilPasquale Deha annuniciato ladiscesa in campo con la squadra “Uniti per Contrada- Insieme per Fare” che lo sta affiancando in questa consiliatura che volege al termine. “Come preto nelle scorse settimane- ha detto ilnel corso di un incontro tenuto qualche giorno fa– la compagine politica che ho avuto il piacere e l’onore di rappresentare qualedel Comune di Contrada, in vista della scadenza del mandato elettorale, si ripresenterà per la prossima tornata elettorale di giugno 2024. Gli obiettivi raggiunti e l’entusiasmo dei cittadini ...