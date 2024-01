Compagnie aeree | le più sicure al mondo secondo questa classifica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Su Airline Rating esce ladellepiùper viaggiare: ecco cosa dicono i dati.: in classica anche Qantas – (ilcorrieredellacitta.com)Dopo il recente incidente aereo in Giappone, sempre più persone si chiedono qualisiano le piùper viaggiare in giro per ilo nel proprio Paese. Dopotutto prendere l’aereo è diventata una consuetudine per molti professionisti, costretti per lavoro a visitare più città italiane o europee durante la giornata per i propri impegni lavorativi.: la paura di chi viaggia sugli aeroplani Resta un fatto: i casi di incidenti ...