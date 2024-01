“Come si calcola la maternità in caso di assunzione con un’agenzia per il lavoro?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Salve avvocato. Vorrei un informazione. Sono incinta di 18 settimane e sono assunta a tempo indeterminato conper ilda due anni. L’azienda utilizzatrice dove ero collocata non ha più prorogato il contratto a causa della: il contratto è scaduto al 25/11/23 (ero assunta dal 28/07/22). Lal’ho iniziata il 13 /10/23.funziona in questoil pagamento della? In base a quanto mi è stato detto dall’Inps, il pagamento dellaè del 80% dell’ultima busta paga prima dell’inizio del congedo. Io vorrei capiremai dopo la proroga scaduta dell’azienda utilizzatrice l’agenzia ha deciso dirmi lasulla messa in disponibilità di ...