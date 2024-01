Come non capirli | c' è richiesta In cambio chiedono una buona retribuzione | un sufficiente bilanciamento tra vita privata e lavorativa | alti standard di sicurezza sul lavoro

Beatrice Luzzi è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello che per lei si sta rivelando movimentato e davvero ricco di ... (leggo)

“Io e gli arbitri siamo persone perbene, se il problema sono io sono pronto a farmi da parte. Qualche errore l’avevamo messo in preventivo e ci ... (sportface)

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il sesto festival di Amadeus nel 2025? Ci sarà, io lo dico e lo riaffermo. La Rai non lo lascerà andare via, sarebbe ... (liberoquotidiano)

Spice Girls - Melanie C compie 50 anni : ecco come (non) è cambiata

Melanie C, Mel C, Sporty Spice… Sono diversi i modi in cui l’amata Spice Girl viene ricordata e all’alba dei suoi 50 anni continua ad essere ... (donnapop)