Combinata nordica | squalificata Hagen nel PCR di Oberstdorf In testa Leinan Lund

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Un Provisional Competition Round non senza sorprese quello che apre la tappa della Coppa del Mondo dial femminile ad. Al comando infatti non c’è la dominatrice della disciplina, Gyda Westvold Hansen (che è comunque seconda a sei secondi dalla vetta), ma la connazionale Maricon il punteggio di 136.9. In casa Norvegia c’è però delusione per la squalifica inflitta a Ida Marie, vincitrice dell’ultima gara della stagione di Coppa. Terzo posto parziale che quindi è andato alla giapponese Haruka Kasai, che precede l’austriaca Lisa Hirner e la francese Lena Brocard. In casa Italia quattordicesima posizione per Veronica Gianmoena, sedicesima per Daniela Dejori, ventiseiesima Greta Pinzani. Foto: Lapresse