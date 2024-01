Combinata nordica | Jarl Magnus Riiber al comando del PCR di Oberstdorf

(Di venerdì 12 gennaio 2024)inizia bene il weekend di: il norvegese è già aldella tappa di Coppa del Mondo tedesca che riapre la stagione dopo lo stop successivo alle festività natalizie. Non il salto più lungo, con 104,5 metri, ma c’è il miglior punteggio per il leader della coppa con 142.9. Insegue a soli 6” l’austriaco Thomas Rettenegger, mentre terzo c’è l’altro austriaco Franz-Josef Rehrl a 12”. Ricordiamo che è una gara Compact, dunque i distacchi tra i vari atleti sono molto limitati. Tantissima Austria nelle prime posizioni: quarta piazza per l’altro Rettenegger, quinta per Johannes Lamparter. Fuori dalla top-30 tutti gli azzurri. Il migliore è Aaron Kostner, 31mo a 1’20”, seguito a ruota da Iacopo Bortolas. 36mo Samuel Costa, 40mo Raffaele Buzzi, 50mo Domenico Mariotti. Foto: ...

Dopo la pausa di fine anno, la Coppa del Mondo diriparte da Oberstdorf (Germania) e lo fa con il Provisional Competition Round che apre un fine settimana in cui le atlete si sfideranno prima in una Gundersen, in programma sabato, e ...... oppure essiccata a guarnire un piatto o, ancora,con altri ingredienti. Le tipologie ... sono entrate a far parte solo di recente della nuova cucina. "In genere, facciamo scorta di ...Da oggi al 21 gennaio il comprensorio Pontedilegno-Tonale ospitera' l'edizione 2024 dei 'Winter World Masters Games', il piu' importante ...Un Provisional Competition Round non senza sorprese quello che apre la tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile ad Oberstdorf. Al comando infatti non c’è la dominatrice della disc ...