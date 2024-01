Colpo di Luna | perché Virginia Raffaele non imita Chiara Ferragni e Belen

(Di venerdì 12 gennaio 2024)torna in televisione condi, il nuovo show di Rai 1 in cui l’attrice etrice sarà la padrona di casa. Il programma avrà la struttura di un classico varietà con tanto di balletti, orchestra, pubblico, ospiti e canzoni. Ovviamente non possono mancare lezioni con cuiè diventata famosa. Tra queste, però, non ci sarà quella di, considerato un cavallo di battaglia, e quella di. A spieagare le motivazioni di queste due assenze è stata proprio ladurante un’intervista rilasciata al Il Messaggero. Qui, l’trice ha dito che intende dare aun giro di riposo. ...

Virginia Raffaele , per la prima volta, sbarca con uno show tutto suo in prima serata, “Colpo di Luna“, su Rai Uno per tre venerdì di seguito. Nello ... (ilfattoquotidiano)

Comicità, magia, leggerezza, divertimento, invenzione e sogno. Ci sono tutti i mille colori che hanno reso unico il talento di Virginia Raffaele, in questo suo primo show televisivo "di" " prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine " in onda per tre venerdì in prima serata, a partire dal 12 gennaio su Rai 1. Uno spettacolo che ...Virginia Raffaele: 'dicon un ritorno 'spericolato' di Bianca Berlinguer' Virginia Raffaele sbarca con uno show tutto suo nel prime time di Rai1 (per tre venerdì di seguito): ecco 'di' (prodotto ...Colpo di Luna e Samusà per Virginia Raffaele. "Faccio entrare il pubblico nel mio luna park personale". Affari racconta i segreti dei due spettacoli ...Virginia Raffaele debutta oggi su Rai 1 con il suo one woman show “Colpo di Luna”. Comicità, magia, leggerezza, divertimento, invenzione e sogno. Ci sono tutti i mille colori ...