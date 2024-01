Colpo di luna | anticipazioni cast e ospiti della prima puntata

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Stasera, venerdì 12 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladidi, il nuovo show di Virginia Raffaele tra comicità, magia, leggerezza, divertimento, invenzione e sogno. Uno spettacolo a cui prenderanno parte tantie in cui la showgirl si cimenterà con le sue imitazioni (vecchie e nuove). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Uno spettacolo che vive dell’atmosfera magicamigliore tradizione del varietà ispirandosi in particolare allo storico programma Rai “Teatro 10”, con uno studio grande, elegante e cangiante che occupa il Teatro 5 di Cinecittà, cui si uniscono elementi fortemente contemporanei, mentre i momenti dello show si accendono uno dietro l’altro. Su questo filone di rimandi tra ...

E, ora, la porterà in grande stile in prima serata su Rai 1 con un varietà nuovo di zecca:di. Tre appuntamenti a partire da venerdì 12 gennaio, con ospiti e performance per ricreare ...Comicità, magia, leggerezza, divertimento, invenzione e sogno. Ci sono tutti i mille colori che hanno reso unico il talento di Virginia Raffaele, in questo suo primo show televisivo "di" " prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine " in onda per tre venerdì in prima serata, a partire dal 12 gennaio su Rai 1. Uno spettacolo che ...Colpo di luna: cast e ospiti dello show di Virginia Raffaele su Rai 1 da venerdì 12 gennaio 2024. Tutte le informazioni nel dettaglio ...Da venerdì 12 gennaio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Colpo di luna, il nuovo show di Virginia Raffaele tra comicità, magia, leggerezza, divertimento, invenzione e sogno. Uno spettacolo a cui ...