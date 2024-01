Cognati uccisi dal suocero | l’imputato finisce… nel tribunale sbagliato

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer un difetto di traduzione –atteso a Napoli è stato invece condotto ad Aversa, in provincia di Caserta, dover ha sede ildi Napoli Nord – si è conclusa con il giuramento della giuria popolare la prima udienza del processo, davanti alla Corte di Assise di Napoli (presidente Concetta Cristiano, giudice a latere Paola Valeria Scandone) sul duplice omicidio deiLuigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane, assassinati dal, Raffaele Caiazzo, l’8 giugno 2023 a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Il processo è stato rinviato al prossimo 14 febbraio quando è prevista la costituzione delle parti civili (una decina quelle annunciate) e la discussione delle questioni preliminari. In quell’occasione, secondo quanto annunciato, verrà anche fissato un calendario delle ...

Le rivelazioni del pentito: 'Sì li hoio assieme ai miei' Fu una vendetta, maturata all'interno del clan di Partinico, per punire Lo Baido che, secondo le 'indagini' condotte da ...La convinzione da parte dell'assassino che i duefossero amanti emerge anche dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip Simone Farina, nella quale si scrive inoltre che i due ...Per un difetto di traduzione - l'imputato atteso a Napoli è stato invece condotto ad Aversa, in provincia di Caserta, dover ha sede il tribunale di Napoli Nord - si è conclusa con il giuramento della ...Il presidente del Senato: «La Cassazione deve esprimersi. Lo dico da avvocato: bisogna considerare certi gesti fatti nei ricordi dei defunti. Ma abbiamo detto ai nostri di non partecipare a certe comm ...