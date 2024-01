CMF Buds Pro | completi auricolari low cost con cancellazione del rumore

A novembre Nothing ha introdotto anche in Italia i dispositivi con il suo marchio economicoinclusi lo smartwatch Watch Pro e gli auricolariPro . Tutte le novità sull'universo Android sono ...La gammaè composta delle cuffie true wireless in - ear, lePro , uno smartwatch, ilWatch Pro , e un caricatore, CNF Power 65W GaN (dove GaN sta per nitruro di gallio). I nuovi ...CMF Buds Pro con cancellazione attiva del rumore, Ultra Bass e fino a 39h di Batteria, in offerta su Amazon a un prezzo incredibile.CMF, sub-brand of Nothing, has introduced a silver colour variant of CMF Watch Pro series. Along with other variants Silver colour will also be available ...