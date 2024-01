Club Dogo è un bel manuale di viaggio per chi ancora fatica a capire il rap game

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”, ci dice Tancredi alla fine del Gattopardo mentre ormai uomo, si rade allo specchio. Il nuovo disco deiè tutto, riassumendo, in questa immagine, dal personaggio che abbiamo visto crescere fino alla frase che probabilmente è la più citata del libro. I 7 album deida recuperare subito, dal meno urgente al più urgentePiccola guida alla produzione deiper arrivare pronti all'uscita dell'ottavo e presumibilmente ultimo disco, venerdì 12 gennaio Questa notte è uscito l’ottavo disco dei, il disco eponimo, quasi a chiudere un cerchio. Un disco atteso, chiacchierato e che di certo non ha deluso le aspettative ma che, come fa il tempo, ha rimesso in prospettiva quello che il trio è sempre stato per ...

"Torno a grande richiesta perché oggi il rap fa schifois for the people ". Tutto in una sola frase; in un verso di uno dei loro ultimi pezzi, " C'era una volta in Italia ". Ecco, da oggi i fan deipossono smettere di parlare dei loro ...sono questi, punto e basta! Ilsi è riunito dopo dieci anni. In questo periodo è cambiato tutto nella musica e soprattutto nella musica rap. Una evoluzione imprescindibile dove i tre ...Oggi il Club Dogo day! Oltre all'uscita del loro nuovo disco (LEGGI LA RECENSIONE) annunciano anche un super concerto allo stadio di SAN SIRO a Milano il 28 giugno, ...Il testo completo della canzone Nato per questo dei Club Dogo e Marracash. Scopri il significato del brano musicale.