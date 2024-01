Classifica FIMI | Tunnel di Simba La Rue svetta negli album Rossofuoco di Mida balza al secondo posto

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 12 gennaio 2024)La Rue (US) Esordio vincente perLa Rue nellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 5 all’11 gennaio 2024. Il rapper debutta infatti al primodeglicon, mentre nei singoli si è ripreso la vetta Everyday di Takagi & Ketra, Shiva, Anna e Geolier. Ecco tutti gli aggiornamenti.– I singoli Il podio dei singoli è tutto nuovo: dopo Everyday, al primoe in salita di un gradino rispetto a sette giorni fa, si trova infattidi(+4), che potrebbe arrivare presto alla vetta dopo il disco d’oro ricevuto ad Amici domenica scorsa. Medaglia di bronzo per l’ex capolista Moneylove di Massimo ...