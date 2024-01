Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2023-2024 | Braisaz-Bouchet resta leader | Vittozzi si avvicina a -105

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024)DELGENERALE 1Justine FRA 621 2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 591 3 OEBERG Elvira U25 SWE 518 4Lisa ITA 516 5 SIMON Julia FRA 469 6 PREUSS Franziska GER 465 7 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 406 8 JEANMONNOT Lou FRA 405 9 HAECKI-GROSS Lena SUI 364 10 VOIGT Vanessa GER 35326 WIERER Dorothea ITA 12339 COMOLA Samuela ITA 7541 PASSLER Rebecca U25 ITA 7157 CARRARA Michela ITA 3469 TRABUCCHI Beatrice U25 ITA 1176 AUCHENTALLER Hannah U25 ITA 6DELSPRINT 1 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 319 2Justine FRA 286 3Lisa ITA 233 4 OEBERG Elvira SWE 225 5 JEANMONNOT Lou FRA 198 6 PREUSS Franziska GER ...