Cittadella-Palermo | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è valida per la ventesima giornata del campionato diB: dove vederla in tv e in streaming, probabiliLaA è a soli due punti. Sicuramente ildi Gorini è la squadra rivelazione di questo inizio di stagione, una formazione che sta andando alla grande e che non solo vince partite con estrema facilità, ma che riesce, soprattutto, anche nei momenti negativi, a non perdere. E questo fa decisamente la differenza. Corini, guida il(Lapresse) – Ilveggente.itIl 2024 dei veneti riparte contro il, una formazione, quella di Corini, che ha un solo punto in meno in classifica e che sta cercando di fare mercato per prendersimente la ...