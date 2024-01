Cina | SOE locali registrano crescita fatturato aziendale nel 2023

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pechino, 12 gen – (Xinhua) – Le imprese statali (SOE)dellahanno registrato unacostante delnel, secondo il massimo organo per la regolamentazione degli asset statali del Paese. Iltotale delle SOEha raggiunto i 35.600 miliardi di yuan (circa 5.010 miliardi di dollari) entro la fine di novembre, con un aumento del 5,9% su base annua, ha dichiarato oggi la Commissione per la supervisione e l’amministrazione degli asset di proprieta’ statale del Consiglio di Stato durante una riunione. Le SOEhanno registrato utili totali in aumento del 6,4% su base annua, raggiungendo 1.600 miliardi di yuan nei primi 11 mesi ...

