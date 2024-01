Cina | la confessione dell’ex ct Li Tie | “Tangente da 340mila euro per ottenere l’incarico”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Mi dispiace molto. Avrei dovuto tenere la testa sulle spalle e seguire la strada giusta. C’erano alcune cose che all’epoca erano pratiche comuni nel calcio”. Sono le parole, all’interno di unachoc, di Li Tie, ex ct dellatra il 2019 e il 2021. Ex centrocampista che ha giocato anche in Premier League nell’Everton, Li Tie è finito al centro di un’inchiesta per corruzione e ha ammesso di aver pagato una cifra viaiin tangenti per assumere il ruolo di commissario tecnico della Nazionale cinese. Le sue ammissioni sono contenute in un documentario sulla corruzione nel calcio trasmesso dalla tv nazionale, la Cctv. Il 46enne avrebbe iniziato a corrompere quando è diventato allenatore, guidando con vari incarichi importanti club come il Guangzhou Evergrande, l’Hebei, il ...