Cina | IPP in calo del 2 | 7% a dicembre

Altra grande notte in NBA, con ben undici partite disputate per la regular season 2023-2024. Scende in campo anche il nostro portacolori Simone ... (oasport)

...30, USD: IPC Usa 14:30, USD: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Usa Market mover venerdì 12 gennaio 02:30, CNY: IPC08:00, GBP: PIL Regno Unito 14:30, USD:Usa In collaborazione ......sulle misure dal lato dell'offerta come risposta principale all'attuale problema della. Anche ... Prevediamo che il prossimo anno l'rimarra' contenuto e potrebbe tornare in territorio poco ...Dalla Cina: il padre del presidente nerazzurro Steven starebbe riaffermando la sua influenza all'interno del colosso per rimettere in sesto i ...Alcuni dati verranno pubblicati in Italia come le vendite al dettaglio mensili e annuali e la produzione industriale mensile.