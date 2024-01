Cina | Festa primavera | in vendita biglietti treno per corsa ai viaggi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pechino, 12 gen – (Xinhua) – Oggi sono stati messi inferroviari per laaio prevista per l’imminentedi, secondo l’operatore ferroviario della. Questo fenomeno, di solito un periodo di grande richiesta di trasporti per il ritorno a casa delle persone che si riuniscono con la famiglia, durera’ 40 giorni a partire dal 26 gennaio. La China State Railway Group Co., Ltd. ha osservato che l’alta stagione di quest’anno, la prima dopo la pandemia COVID19, vedra’ un’elevata domanda dio da parte di turisti, lavoratori migranti e studenti. Per potenziare la capacita’ di trasporto durante il periodo, saranno programmati 12.700 treni giornalieri nei giorni che precedono la ...