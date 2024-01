Cina | esportazioni auto registrano record nel 2023

Ledallaverso la Russia durante questo periodo sono aumentate del 46,9%, pari a circa 110,97 miliardi di dollari, mentre le importazioni di beni russi sono aumentate del 12,7% e ...... conclude la confederazione, 'mette dunque a rischio leMade in Italy in, che per il solo settore agroalimentare valgono oltre 570 milioni di euro all'anno, di cui oltre il 90% ...Per la Cina il 2023 non è stato sicuramente l’anno della tanto auspicata ripresa post-Covid. Dopo i dati del rallentamento del Pil nel 2023 che non ha agganciato la stima del 5% e quelli sulla deflazi ...Incontri a Ginevra tra le aziende americane e gli esperti di Pechino. Obiettivo: gettare le basi per un quadro condiviso sui rischi della tecnologia. Intanto, Microsoft è alle prese con decisioni stra ...