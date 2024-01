Ciclismo su pista | Letizia Paternoster parte bene ed è seconda nell’omnium agli Europei Staccata la favorita Kopecky

(Di venerdì 12 gennaio 2024)ha incominciato in maniera brillante la propria avventura2024 disu. Dopo la spettacolare meda d’oro conquistata con il quartetto dell’inseguimento a squadre, la trentina si è rimessa in gioco al Velodromo di Apeldoorn (Paesi Bassi) e si è prontamente distinta nella prova d’apertura (sulle quattro in programma). La 24enne ha infatti concluso inposizione lo Scratch (30 giri per 7,5 chilometri complessivi, chiusi in 9’26” a 47,703 km/h di velocità media), alle spalle della norvegese Anita Yvonne Stenberg e davanti alla polacca Daria Pikulik e alla britannica Neah Evans. La belga Lotteè la grandedella vigilia, ma ...

Terza giornata degli Europei di ciclismo su pista 2024 nel velodromo di Apeldoorn, in Olanda. Il giovedì per i colori italiani è stato straordinario ... (oasport)

TRENTO . L'Italia dell'inseguimento a squadre femminile del ciclismo su pista è campione d'Europa . Al velodromo di Apeldoorn in Olanda, la trentina Letizia Paternoster assieme a Elisa Balsamo , Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno vinto la finale in ...Italia subito protagonista agli Europei di ciclismo su pista, in corso ad Apeldoorn (Olanda). Una rassegna iniziata con due medaglie per i quartetti azzurri nell'inseguimento e proseguita con la vittoria di Matteo Bianchi nel km da fermo.