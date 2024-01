Ciclismo su pista | Europei 2024 | solo sesta Letizia Paternoster nell’omnium | oggi non si esaltano gli azzurri

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dopo l’esaltazione arrivata ieri, arriva una giornata senza medaglie aglidisuin corso di svolgimento ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, in chiave Italia. La chance più ghiotta era quella di: la trentina era quarta dopo le prime tre prove, ma non è riuscita a destreggiarsi bene nella corsa a punti, terminando addirittura. A vincere a sorpresa la norvegese Anita Yvonne Stenberg, davanti alla britannica Neah Evans e alla francese Valentine Fortin. Abdica l’Italia senza Milan e Ganna nell’inseguimento individuale maschile: in una finalissima tutta britannica vince Daniel Bigham in 4:05.783 davanti a Charlie Tanfield, con il bronzo che va al danese Rasmus Pedersen. Nello sprint al femminile turni conclusivi: la ...

