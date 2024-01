Ciclismo su pista | Europei 2024 | Paternoster quinta dopo le prime due prove dell’Omnium Eliminati Moro | Galli e Giaimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Va ricordato che per l’Italia, oltre a Giaimi, prenderà il via in questa gara anche Niccolò ... (oasport)

Arrivano medaglie prestigiose per i colori delle Fiamme oro dalle rassegne continentali disue pattinaggio di figura. Ad Apeldoorn (Paesi Bassi), dove sono in corso i Campionati europei assoluti disu, le portacolori della Polizia di Stato Vittoria Guazzini e ...TRENTO . L'Italia dell'inseguimento a squadre femminile delsuè campione d'Europa . Al velodromo di Apeldoorn in Olanda, la trentina Letizia Paternoster assieme a Elisa Balsamo , Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno vinto la finale in ...EUROPEI CICLISMO SU PISTA - Per la prima volta dopo tanti anni non combatteremo per l'oro in questa disciplina. Ganna non era convocato, ma non c'è neanche ...Letizia Paternoster ha incominciato in maniera brillante la propria avventura nell'Omnium agli Europei 2024 di ciclismo su pista. Dopo la spettacolare medaglia d'oro conquistata con il quartetto dell' ...