' Ci meritiamo Conte' | ' ti aspettiamo come l' acqua nel deserto' | i meme più divertenti

Antonioè il sogno di buona parte della tifoseria del Milan. Ecco i meme più divertenti che negli ultimi giorni stanno circolando sul ...Non sempre riceviamo ciò chee ammetto che è doloroso quando questo succede Ma se vuoi ... Sulla vicenda ha detto la sua anche il sindaco di Treviso, Mario, che ha condannato il ...Su Gazzetta: La copertina se la prende Arkadiusz Milik con una tripletta da centravanti alfa quanto Vlahovic, del quale è in teoria la riserva, e pure il giovane turco, Kenan Yildiz, ...Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, Andrea Stramaccioni parla così la lotta Scudetto in Serie A: “Io credo che l'Inter ha mostrato sul campo di meritare questo primo posto, ...