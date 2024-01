Chiara Turco | fuori il singolo Non è mai la fine del mondo

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Non è mai ladelè il nuovodal sound pop elettronico raffinato diIn uscita venerdì 12 gennaio su tutte le piattaforme digitali per Scirocco Music e distribuito da ADA Music Italy, Non è mai ladelè il nuovodal sound pop elettronico raffinato di. “Dicono che stiamo crescendo, ma forse stiamo andando troppo di corsa” – spiega l’artista – è la consapevolezza di una generazione che ha bisogno di fermarsi, di ritrovarsi, di abbracciarsi e di scoprire che nonostante tutto c’è sempre qualcosa in cui credere e che non è questa, ladel.” Nell’epoca in cui tutto sembra distrutto, lacerato, vuoto, Non è mai la ...