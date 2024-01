Chiara Ferragni | quanti soldi ha perso? Ecco perché non è la fine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Continuano le speculazioni sul futuro die il toto-scommesse sul destino di una delle imprenditrici italiane più talentuose dell’ultimo decennio. Le tifoserie si schierano apertamente in due macro possibilità: chi crede che sia giunta ladella sua era e chi, invece, continua a battersi a spada tratta per la sua ”resurrezione” da...

Chiara Ferragni non trova pace. Oltre a Pomeriggio 5, anche a La vita in Diretta si è discusso del pandoro-gate con nuovi ospiti insieme a Alberto ... (leggo)

(Adnkronos) – Il Caso Chiara Ferragni con il pandoro gate "ha consentito di far comprendere meglio questo sistema non controllato che si muove dietro ... (periodicodaily)

La proposta deputato e vice presidente vicario di FdI alla Camera, Manlio Messina: "Pene esemplari per chi commette reato" Il casocon il pandoro gate "ha consentito di far comprendere meglio questo sistema non controllato che si muove dietro la beneficenza o la finta beneficenza. Aumento dei controlli e pene ...Chissà cosa ne pensadella strenua difesa - non priva di critiche velenose - nei suoi confronti di Wanna Marchi, la regina delle televendite condannata per diversi reati, e della figlia Stefania Nobile . ...Francesca Ferragni licenziata dopo il pandoro gate La notizia ha fatto il giro dei social e la sorella di Chiara è stata costretta a rompere il silenzio.La proposta deputato e vice presidente vicario di FdI alla Camera, Manlio Messina: "Pene esemplari per chi commette reato" ...